В Улан-Удэ стартовала акция «Собери ребенка в детский лагерь»

В Улан-Удэ Управление социальной защиты населения объявило о старте акции «Собери ребенка в детский лагерь». Все желающие могут помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям из малообеспеченных и многодетных семей. Дети нуждаются в вещах, которые должны быть чистыми, в хорошем состоянии или новые. Об этом сообщили в администрации города.

В частности, детям нужны: обувь спортивная (размер 30-41); футболки и майки (рост – 140-180, размер 38-48); спортивные брюки (рост – 140-180, размер 38-48); головные уборы (кепки, панамки, размер 54-58); носки (размер 19-25).

Вещи принимаются по адресу: Бульвар К. Маркса д. 14, кабинет №2 (управление социальной защиты населения по Улан-Удэ) или непосредственно в лагерях.

Фото: «Номер Один»