Общество 02.05.2024 в 11:27
В улан-удэнской школе установили стенд в память о погибшем выпускнике
Танкист Леонид Сангадиев погиб в 2023 году и был награжден Орденом Мужества посмертно
Текст: Андрей Константинов
В улан-удэнской школе №54 открыли стенд в память о своем выпускнике Леониде Сангадиеве. Он погиб в ходе специальной военной операции на территории ДНР.
- Сегодня мы отдаем дань памяти нашему Герою, который доблестно защищал нашу Родину, остался до конца верен своему воинскому долгу. Наш святой долг чтить память о ребятах, которые делали все, чтобы над нашей страной оставалось чистое небо. Низкий поклон родителям за воспитание храброго и мужественного сына, - сказала заместитель руководителя администрации Советского района Оюна Бальчунас.
Леонид Сангадиев родился 20 сентября 2000 года в Улан-Удэ. Со второго по девятый класс обучался в школе №54, затем поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум по специальности автомеханик.
В 2019 году был призван в ряды Российской армии, службу проходил в танковых войсках в Хабаровском крае. В 2020 году заключил контракт на прохождение военной службы в 5-ой танковой Тацинской дивизии.
С февраля 2022 года участвовал в спецоперации. За образцовое выполнение должностных обязанностей и отличную службу был награжден медалью Суворова.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Сегодня мы отдаем дань памяти нашему Герою, который доблестно защищал нашу Родину, остался до конца верен своему воинскому долгу. Наш святой долг чтить память о ребятах, которые делали все, чтобы над нашей страной оставалось чистое небо. Низкий поклон родителям за воспитание храброго и мужественного сына, - сказала заместитель руководителя администрации Советского района Оюна Бальчунас.
Леонид Сангадиев родился 20 сентября 2000 года в Улан-Удэ. Со второго по девятый класс обучался в школе №54, затем поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум по специальности автомеханик.
В 2019 году был призван в ряды Российской армии, службу проходил в танковых войсках в Хабаровском крае. В 2020 году заключил контракт на прохождение военной службы в 5-ой танковой Тацинской дивизии.
С февраля 2022 года участвовал в спецоперации. За образцовое выполнение должностных обязанностей и отличную службу был награжден медалью Суворова.
Погиб 10 июня 2023 года. Награжден Орденом Мужества посмертно.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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