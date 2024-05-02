В улан-удэнской школе установили стенд в память о погибшем выпускнике

Погиб 10 июня 2023 года. Награжден Орденом Мужества посмертно.





В улан-удэнской школе №54 открыли стенд в память о своем выпускнике Леониде Сангадиеве. Он погиб в ходе специальной военной операции на территории ДНР.- Сегодня мы отдаем дань памяти нашему Герою, который доблестно защищал нашу Родину, остался до конца верен своему воинскому долгу. Наш святой долг чтить память о ребятах, которые делали все, чтобы над нашей страной оставалось чистое небо. Низкий поклон родителям за воспитание храброго и мужественного сына, - сказала заместитель руководителя администрации Советского района Оюна Бальчунас.Леонид Сангадиев родился 20 сентября 2000 года в Улан-Удэ. Со второго по девятый класс обучался в школе №54, затем поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум по специальности автомеханик.В 2019 году был призван в ряды Российской армии, службу проходил в танковых войсках в Хабаровском крае. В 2020 году заключил контракт на прохождение военной службы в 5-ой танковой Тацинской дивизии.С февраля 2022 года участвовал в спецоперации. За образцовое выполнение должностных обязанностей и отличную службу был награжден медалью Суворова.Фото: мэрия Улан-Удэ