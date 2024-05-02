Происшествия 02.05.2024 в 11:00

В Бурятии тушат несколько лесных пожаров

Возможно, часть из них погасят осадки
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии тушат несколько лесных пожаров
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили 4 лесных пожара - в Баунтовском, Закаменском, Кяхтинском, Тарбагатайском районах. Также проводились работы по тушению двух пожаров, возникших 30 апреля в Тункинском районе. Один из них - в Кыренском лесничестве - ликвидирован. Также удалось оперативно ликвидировать пожар в Тарбагатайском районе, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

- На утро 2 мая возгорания в Кяхтинском районе и Тункинском национальном парке (Туранское лесничество) локализованы. Три пожара, возникшие 30 апреля в Баунтовском районе, находятся в отдаленной местности, активного горения и прироста по площади они не имеют. В районе минусовая температура, прошли осадки, возможна их самоликвидация. Сегодня запланирован облёт, если есть необходимость в тушении, сотрудники будут направлены, - рассказал руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.

Фото: РАЛХ
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