В Бурятии тушат несколько лесных пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили 4 лесных пожара - в Баунтовском, Закаменском, Кяхтинском, Тарбагатайском районах. Также проводились работы по тушению двух пожаров, возникших 30 апреля в Тункинском районе. Один из них - в Кыренском лесничестве - ликвидирован. Также удалось оперативно ликвидировать пожар в Тарбагатайском районе, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.- На утро 2 мая возгорания в Кяхтинском районе и Тункинском национальном парке (Туранское лесничество) локализованы. Три пожара, возникшие 30 апреля в Баунтовском районе, находятся в отдаленной местности, активного горения и прироста по площади они не имеют. В районе минусовая температура, прошли осадки, возможна их самоликвидация. Сегодня запланирован облёт, если есть необходимость в тушении, сотрудники будут направлены, - рассказал руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.Фото: РАЛХ