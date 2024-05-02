Общество 02.05.2024 в 10:30
В Улан-Удэ изменится график движения автобуса №33А
С 3 мая будет действовать новое расписание
Текст: Елена Патрикеева
В Улан-Удэ с 3 мая для улучшения транспортного обслуживания изменится расписание движения маршрута №33А "ул. 3-я Транспортная - ост. ФСК" в будние дни.
Это связано с добавлением времени на рейс из-за автомобильных пробок.
В МУП «Городские маршруты» напоминают, что автобусы по маршруту №33А работают только в будние дни.
Смотрите актуальный график в карточке ниже:
Фото: «Номер Один»