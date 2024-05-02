В Улан-Удэ изменится график движения автобуса №33А

В Улан-Удэ с 3 мая для улучшения транспортного обслуживания изменится расписание движения маршрута №33А "ул. 3-я Транспортная - ост. ФСК" в будние дни.

Это связано с добавлением времени на рейс из-за автомобильных пробок.

В МУП «Городские маршруты» напоминают, что автобусы по маршруту №33А работают только в будние дни.

Смотрите актуальный график в карточке ниже:





Фото: «Номер Один»