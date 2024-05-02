Что изменится в жизни россиян в мае?

В Госдуме рассказали какие изменения в законах ждут россиян в мае 2024 года.

Вырастет лимит переводов между своими счетами без комиссии

Россияне смогут без комиссии отправлять переводы на сумму до 30 млн рублей в месяц на свои счета в других банках. Кредитным организациям запрещено ограничивать размер или количество переводов в пределах этой суммы.

Правило с лимитом и отсутствием комиссии за перевод не будет работать в двух случаях. Это перевод непосредственно в банковском отделении в присутствии физлица или его представителя, а также перевод с помощью банковских карт по правилам платежных систем, в рамках которых их выпустили (то есть, по сути, перевод по номеру карты).



Таким образом, бесплатно в рамках ежемесячного лимита в 30 млн рублей отправлять деньги между своими счетами можно будет через мобильный банк или интернет-банк.

Совершенствуется целевое обучение

Процедура целевого обучения станет более прозрачной. В частности, все заявки на него будут носить публичный характер. Каждый поступающий сможет найти сведения о мерах поддержки в период обучения, а также о работодателе, с которым потом будет заключен трудовой договор.

Теперь все потенциальные заказчики целевого обучения будут публиковать предложения о заключении целевых договоров в открытом доступе на портале «Работа в России».

Найти пропавших родственников станет легче

Близких родственников пропавших без вести граждан включат в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Полученная информация будет храниться до установления местонахождения разыскиваемого человека.

Права должников по ЖКХ дополнительно защитят

Расширяется перечень лиц, которые не могут привлекать коллекторов к возврату долгов граждан по ЖКХ. Ранее это были управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников, жилищные кооперативы и т.п. Теперь в этот список войдут и наймодатели социального жилья.

Негосударственные пенсионные фонды обеспечат безубыточность инвестиций

С 6 мая начинает действовать обновленный Банком России базовый стандарт для негосударственных пенсионных фондов (НПФ).



В том числе вводится период охлаждения при заключении договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).



Теперь клиент может в течение 14 дней расторгнуть договор с НПФ, который он оформил через агента. В ключевом информационном документе будет прописано, что фонд обязан отражать на пенсионном счете НПО результаты инвестирования денег клиента.



Если НПФ понес убытки, он должен восполнить пенсионный счет клиента на эту величину.

Увеличатся ставки акцизов на алкоголь

Изменяются ставки акцизов на вино, плодовую алкогольную продукцию, винные и виноградосодержащие напитки, а также на игристое вино, включая российское шампанское. Так, ставка акциза на вино составит 108 рублей за литр.

Начнут блокировать продажу просроченного молока

В крупных торговых сетях (50 и более магазинов) на кассах начнут блокировать продажу нелегальной и просроченной молочной продукции, а также воды.



Новый механизм сможет автоматически пресечь возможность продажи нелегальной или просроченной продукции — её просто не пробьет касса.

Из ЕГРН смогут изымать данные о режимных объектах

Установлены особенности кадастрового учета и регистрации прав на режимные объекты. В определенных случаях данные о них не будут вноситься в ЕГРН. Законы будут способствовать обеспечению безопасности Российской Федерации в сфере защиты государственной тайны.

Вырастет финобеспечение ответственности туроператоров

Финансовое обеспечение ответственности туроператоров в сфере выездного туризма или тех, что ранее занимались организацией такого туризма, но сведения о которых исключены из Единого федерального реестра туроператоров, составит не менее 25 млн рублей. Ранее можно было страховаться минимум на 10 млн рублей. Финансовое обеспечение гарантирует исполнение обязательств перед туристами.

Упрощается доставка грузов на дрейфующие полярные станции

Российские воздушные суда, доставляющие людей и грузы с территории РФ на дрейфующие полярные станции, смогут неоднократно пересекать границу России без прохождения пограничного, таможенного и других видов контроля. Изменения будут способствовать дальнейшему изучению и освоению арктических регионов России.

При формировании гособоронзаказа будут применять специальный каталог

В сфере гособоронзаказа введут систему каталогизации продукции для федеральных нужд. В него включат информацию о технических и качественных характеристиках, условиях эксплуатации, разработчиках и изготовителях. Этот каталог будут использовать при формировании, размещении и выполнении гособоронзаказа. Закон направлен на обеспечение обороноспособности нашей страны.

Закон поможет восстановить речные порты

Упрощается приватизация объектов речных портов в неудовлетворительном состоянии. Начальная цена продажи такого объекта равна одному рублю. Договор купли-продажи должен устанавливать срок приведения его в порядок в пределах пяти лет. В случае невыполнения этого условия такой договор будет расторгнут.

Упрощен порядок передачи госимущества резидентам ТОР

Не только недвижимость, но и движимое госимущество, расположенное на территории опережающего развития (ТОР), будет передаваться в аренду или в собственность управляющих компаний. Впоследствии резиденты ТОР смогут использовать такое имущество в реализации своих проектов.

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