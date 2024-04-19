Банк России выпустил серебряные монеты в память о Великой Отечественной войне

Центральный банк России выпустил в обращение серебряные монеты в память о подвигах в Великой Отечественной войне.

Монета номиналом 2 рубля вошла в серию «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». На ней изображен советский летчик Борис Сафонов. Тираж составляет 3000 штук.







Монета номиналом 3 рубля посвящена ордену Красной Звезды. Она относится к серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Тираж также составляет 3000 штук.





Приобрести монеты можно в АО «Гознак» и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении.

Фото: Банк России, телеграм-канал «Финансовая грамотность».