Общество 19.04.2024 в 11:30
Банк России выпустил серебряные монеты в память о Великой Отечественной войне
Номинал монет составляет два и три рубля
Текст: Елена Патрикеева
Центральный банк России выпустил в обращение серебряные монеты в память о подвигах в Великой Отечественной войне.
Монета номиналом 2 рубля вошла в серию «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». На ней изображен советский летчик Борис Сафонов. Тираж составляет 3000 штук.
Монета номиналом 3 рубля посвящена ордену Красной Звезды. Она относится к серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Тираж также составляет 3000 штук.
Приобрести монеты можно в АО «Гознак» и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении.
Фото: Банк России, телеграм-канал «Финансовая грамотность».