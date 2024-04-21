Жительница Бурятии пыталась засудить пожарных за медлительность

Бытовые пожары на сегодня стали серьезной угрозой для жизни и здоровья людей, а также для их имущества. Огромное количество приборов, высокая нагрузка на электросети – все это повышает риски возгорания. Но кто же виноват в том, что люди остаются без жилья? Одна женщина, пострадавшая от стихии, пыталась обвинить во всем пожарные службы и даже хотела взыскать с них почти 7,5 млн рублей за причиненный ущерб.Если быть точнее, то она требовала 7 млн 430 тыс. рублей плюс судебные расходы. В качестве соответчиков к делу привлекли МЧС России, ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ», Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, администрацию сельского поселения «Заводское», администрацию Тарабагатайского района.В суде гражданка Волкова (фамилия изменена) заявила, что ее дом сгорел «ввиду бездействия диспетчера экстренной службы и позднего прибытия пожарных подразделений». А значит кто-то должен за это заплатить.Ответчики, конечно, признавать вину не торопились. Так, представители МЧС сказали, что в суде им делать нечего, ведь по расписанию к этому пожару привлекались дежурный караул сельского поселения «Заводское» и ГКУ «Противопожарная служба РБ». Тем не менее на пожаре МЧС все же присутствовало. Но по собственной инициативе.Представители Противопожарной службы и Агентства ГО и ЧС сказали, что нормативы прибытия на пожар вообще отсутствуют. А значит и привлекать их не за что. Больше того, по их словам, «истец и его близкие пытались своими силами потушить пожар и поздно известили их о пожаре».В минимущества, в свою очередь, заявили, что они - ненадлежащие ответчики по этому делу. И что «истцом не доказаны противоправные действия, причинно-следственная связь и размер вреда».Что касается администрации Тарбагатайского района, то там и вовсе заявили, что по документам пожарные выехали вовремя.В общем, разборки получились насыщенными и массовыми. Суд первой инстанции долго изучал эту историю и обнаружил ряд интересных фактов.Во-первых, по документам площадь двухэтажного дома около 82 квадратных метров. Но фактически – 160 «квадратов». Застрахован дом не был, как и сгоревшее имущество.Во-вторых, по факту пожара силовики отказались возбуждать уголовное дело из-за отсутствия события преступления. Но это понятно, ведь, согласно экспертизе, причиной пожара стал перепад напряжения. В этом плане не очень ясно, почему жильцы не подали иск к сетевой компании.Но главный вопрос: кто виноват. И, пытаясь ответить на него, суд выяснил, что первый раз звонок на горячий номер случился в 23:02. Потом до 23:36 было еще 19 звонков. Пожарная бригада же прибыла на место только в 00:05, спустя час после первого звонка. А тушить начали и вовсе в 00:30. Закончили в 02:15.Почему так вышло? Дело в том, что пострадавшие звонили не на номер «112», который действует у нас в стране, а на номер «911», как в американских фильмах. Конечно, на том конце провода никто не ответил.Но даже если бы они звонили на номер «112», то не факт, что это сработало бы. Ведь, как сообщил Центр по ГО, защите населения и территорий от ЧС, на тот момент экстренно-оперативные службы района не были подключены к системе «112».В итоге суд первой инстанции решил, что пострадавшие сначала звонили не на тот номер. А о пожаре экстренные службы узнали от соседей.«В связи с изложенным суд не установил фактов бездействия диспетчера экстренной службы по неприему сообщений о пожаре. То обстоятельство, что семья (Волковых. – Прим. ред.) 19 раз звонила в экстренные службы, не может явиться основанием для удовлетворения иска, поскольку юридически значимым является первый звонок о пожаре», - пишет суд в своем решении.С другой стороны, суд обнаружил норму, по которой «дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут». Но принять ее как обязанность пожарных прибывать к месту возгорания вовремя суд не счел уместным.Кроме прочего, суд усомнился и в том, что пожар начали тушить только после полуночи. Ведь в диспетчерских журналах написано, что пожарная машина МЧС была на месте уже в 23:39. Засомневался суд и в показаниях пострадавших, которые не всегда совпадают.«Так, Волкова в объяснении указывала, что «после того, как обнаружили пожар, начали тушить его с сестрой и позвонили в пожарную службу». Также бабушка истца в объяснении указала, что «горело потолочное перекрытие между первым и вторым этажами. Собственными силами пожар потушить нам не удалось, огонь разгорался, и мы вызвали пожарных». Из представленной истцом видеозаписи следует, что истец сообщает матери в ночь пожара о том, что «мы растерялись, тушили и все равно ничего не получилось». Таким образом, суд пришел к выводу о том, что семья, обнаружив пожар, не приняла мер к немедленному уведомлению о пожаре, а попыталась самостоятельно потушить огонь. Данный вывод суда согласуется и с тем обстоятельством, что первое сообщение о пожаре поступило не от Волковых. Перечисленные действия семьи Волковых, в свою очередь, привели к позднему прибытию пожарных служб и увеличению размера ущерба».Зацепился суд и за фотографию, на которой видно, как горит дом и крыша дома, а огонь «стоит свечой». Время фотографии – 23:18. Расчетное время прибытия пожарных – 23:20. То есть, делает вывод суд, даже если бы пожарные приехали вовремя, сделать они все равно ничего бы не смогли.В общем, суд первой инстанции отклонил требования Волковой, а пожарные отправились дальше делать свою работу.Однако гражданка Волкова не смирилась с решением Фемиды и решила обжаловать его в Верховном суде Бурятии. В апелляции она пояснила, что суд первой инстанции не учел расположение ближайшей пожарной части МЧС, которая находится в шести километрах. А значит машина могла доехать до места пожара уже к 23:09. Вместо этого, как мы уже сообщали выше, первая машина подъехала лишь к 23:39.«Отсутствуют доказательства позднего вызова пожарных подразделений жильцами дома, судом не приняты представленные доказательства вызова службы «112» с двух мобильных телефонов - выписка от оператора сотовой сети. Считает, что выводы суда первой инстанции, изложенные в решении суда, не соответствуют обстоятельствам дела, а именно определению расчетного времени прибытия пожарного подразделения на место пожара 23:20».МЧС же, представитель которого также явился на разбирательства, напомнил простой факт: пострадавшие звонили на номер «911», и этим все сказано.В итоге и Верховный суд отказал женщине в ее требовании. Впрочем, ее настойчивость понятна, ведь потерять дом не по своей вине и не получить взамен ничего – такая себе перспектива. Хотя, может быть, Волкова задумается над тем, а кто виноват в скачке напряжения, из-за которого и случился пожар?Фото: «Номер один»