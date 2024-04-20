Сергей Рыбальченко отработает за пятерых

Бывший заместитель министра строительства и модернизации ЖКХ Сергей Рыбальченко в ближайшее время обретет свободу после решения Верховного суда Бурятии, согласно которому сможет более плодотворно поработать над возмещением ущерба по так называемому «сиротскому делу». Его выпускают из колонии, обязав в течение трех лет принудительно оплачивать в доход государства (помимо подоходного налога) 10% от заработка.Как уже сообщал «Номер один», речь идет об отголосках давнего уголовного дела по строительству домов для детей-сирот в селе Сотниково. Тогда вместо покупки квартир было решено построить неблагоустроенные деревянные дома. Строители сделали дешево и сердито, построив дома на месте бывшей Сотниковской птицефабрики со слабыми, загрязненными куриным навозом грунтами. Соответственно, сделанные наспех и дешево строения быстро пришли в негодность, и силовики начали копать под чиновников в поисках виноватых.В итоге по возбужденному в 2018 году делу прошли пятеро обвиняемых. Это застройщик Сергей Домшоев, бывший заместитель министра строительства РБ Сергей Рыбальченко, экс-глава Иволгинского района Бимба Дымбрылов и его подчиненные - чиновники администрации Булат Иванов и Зоригто Мижитов.Главным обвиняемым был признан Сергей Рыбальченко, однако затем его роль в этом деле подвергли сомнению на всех этапах судебных заседаний. Первоначально «коррупционный» мотив не был доказан. В результате по первому уголовному делу о «сиротских домах» в Сотниково Сергея Рыбальченко осудили по статье «халатность» и приговорили к штрафу в размере 350 000 рублей, освободив от наказания в связи с истечением сроков давности. Так же суд поступил и с другими чиновниками, в отношении которых по первому делу не удалось доказать их виновность в тяжелых коррупционных статьях.Однако, попав в жернова правоохранительной машины, трудно было вылезти из нее без потерь. Так, летом 2021 года в Советский райсуд Улан-Удэ поступило еще одно уголовное дело в отношении Рыбальченко. Его обвиняли в трех эпизодах «превышения должностных полномочий».По версии следствия, в 2015 - 2016 гг. Рыбальченко, являясь председателем приемочной комиссии, превысил свои должностные полномочия и принял 83 непригодных для проживания жилых помещения в Гусиноозерске и в Селенгинском районе, предназначенных для детей-сирот.Как сообщили тогда в Прокуратуре РБ, «в результате действий чиновника республиканскому бюджету причинен ущерб на сумму 65 млн рублей, 83 лицам предоставлены жилые помещения, не отвечающие требованиям безопасности и иным нормам закона».По второму уголовному делу экс-замминистра получил четыре года лишения свободы. Но затем и этот приговор был обжалован в Верховном суде. 30 мая 2023 года бывший чиновник по совокупности преступлений был окончательно приговорен к лишению свободы на срок 5,5 года.Кроме того, на Рыбальченко навесили и внушительный штраф. Так, в августе 2023 года Верховный суд Бурятии рассмотрел гражданское дело по иску Генеральной прокуратуры РФ в интересах республики о пропавших при строительстве «сиротских домов» 200 млн рублей. Судебная коллегия подтвердила сумму штрафа, и Рыбальченко обязали вернуть в республиканскую казну потраченные 200 млн.Однако Сергей Рыбальченко не смирился с приговорами и продолжил добиваться смягчения наказания. Недавно он обратился в Гусиноозерский городской суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Однако суд оставил ходатайство без удовлетворения. Тогда осужденный экс-чиновник обратился в Верховный суд Бурятии.В апелляционной жалобе осужденный выразил несогласие с постановлением суда, «поскольку выводы суда относительно отсутствия у него сформированного уважительного отношения к обществу надуманны и носят субъективный характер».В жалобе Сергей Рыбальченко указал, что осознал содеянное, намерен принимать меры к возмещению материального ущерба от преступления.Также в деле отмечается, что администрацией исправительного учреждения Рыбальченко характеризуется положительно, взысканий за нарушение установленного порядка отбывания наказания не имеет, зато имеет одно поощрение в виде благодарности за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду.«В случае замены неотбытой части лишения свободы на принудительные работы возрастет интенсивность погашения ущерба», - подчеркивает бывший чиновник в апелляционной жалобе.Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что Рыбальченко не нуждается в дальнейшем отбывании наказания в виде лишения свободы.Он отменил постановление Гусиноозерского городского суда и заменил Рыбальченко неотбытую часть наказания в виде лишения свободы принудительными работами на срок три года один месяц три дня с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства. В ближайшее время он выйдет на свободу и будет выплачивать часть дохода, который раньше назывался «десятиной», в бюджет. Учитывая, что Рыбальченко имеет большой опыт административно-хозяйственной деятельности, он, скорее всего, быстро найдет работу.Видимо, было принято соломоново решение - человек формально наказан, но держать специалиста такого уровня в местах заключения невыгодно никому.Фото: «Номер один»