Жителей Бурятии приглашают к участию в акции «Сад памяти»

Республиканское агентство лесного хозяйства приглашает всех жителей и гостей Бурятии принять участие в международной акция «Сад памяти» (возрастное ограничение 0+).

- Мероприятие состоится 17 мая, начало в 10. 00. Высаживать деревья будем на территории Заиграевского лесничества на площади 20 га. Специально для этой акции подготовили 80 000 сеянцев сосны обыкновенной, - сообщил Юрий Березин, заместитель начальника отдела воспроизводства лесов.

В настоящее время открыта регистрация заявок на участие в акции. Направить данные нужно на адреса электронной почты: alh_vosproizv@govrb.ru, reforest@alh-rb.ru, не позднее 14 мая 2024 года. Необходимо указать следующие сведения: количество участников, ответственное лицо и контактный номер телефона.

В целях обеспечения безопасности здоровья участников, необходима прививка от клещевого энцефалита

Географические координаты места проведения посадок: 51.877848500 107.963893997.





Возрастное ограничение 0+







Фото: Номер один