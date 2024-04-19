Общество 19.04.2024 в 16:12

Жителей Бурятии приглашают к участию в акции «Сад памяти»

Мероприятие состоится 17 мая на территории Заиграевского лесничества
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Жителей Бурятии приглашают к участию в акции «Сад памяти»

Республиканское агентство лесного хозяйства приглашает всех жителей и гостей Бурятии принять участие в международной акция «Сад памяти» (возрастное ограничение 0+).

- Мероприятие состоится 17 мая, начало в 10. 00. Высаживать деревья будем на территории Заиграевского лесничества на площади 20 га. Специально для этой акции подготовили 80 000 сеянцев сосны обыкновенной, - сообщил Юрий Березин, заместитель начальника отдела воспроизводства лесов.

В настоящее время открыта регистрация заявок на участие в акции. Направить данные нужно на адреса электронной почты: alh_vosproizv@govrb.ru, reforest@alh-rb.ru, не позднее 14 мая 2024 года. Необходимо указать следующие сведения: количество участников, ответственное лицо и контактный номер телефона.

В целях обеспечения безопасности здоровья участников, необходима прививка от клещевого энцефалита

Географические координаты места проведения посадок: 51.877848500 107.963893997.


Возрастное ограничение 0+


Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 апреля

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