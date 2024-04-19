В Бурятии пройдет «Неделя раннего выявления сахарного диабета»

В Улан-Удэ с 22 по 26 апреля 2024 года в городских поликлиниках пройдет «Неделя раннего выявления сахарного диабета». В эти дни в лабораториях поликлиник с 8:00 до 11:00 все желающие смогут бесплатно определить уровень сахара в крови до приема пищи. Предварительная запись и направление от врача не требуются.

Сахарный диабет может годами не проявляться, а в это время в организме уже происходят осложнения. Поздняя диагностика сахарного диабета влечет за собой высокий уровень сердечно-сосудистых и других осложнений. Нормальный уровень сахара в крови натощак из венозной плазмы – до 6,1 ммоль/л, отметили в Минздраве РБ.

Напомним, что на начало этого года в республике зарегистрировано около 38,5 тысяч человек, имеющих диабет. В среднем число выявленных взрослых составило 4,3% от всего взрослого населения.

Фото: «Номер Один»