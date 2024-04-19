Общество 19.04.2024 в 16:36

В Бурятии пройдет «Неделя раннего выявления сахарного диабета»

С 22 по 26 апреля горожане смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии пройдет «Неделя раннего выявления сахарного диабета»

В Улан-Удэ с 22 по 26 апреля 2024 года в городских поликлиниках пройдет «Неделя раннего выявления сахарного диабета». В эти дни в лабораториях поликлиник с 8:00 до 11:00 все желающие смогут бесплатно определить уровень сахара в крови до приема пищи. Предварительная запись и направление от врача не требуются.

Сахарный диабет может годами не проявляться, а в это время в организме уже происходят осложнения. Поздняя диагностика сахарного диабета влечет за собой высокий уровень сердечно-сосудистых и других осложнений. Нормальный уровень сахара в крови натощак из венозной плазмы – до 6,1 ммоль/л, отметили в Минздраве РБ.

Напомним, что на начало этого года в республике зарегистрировано около 38,5 тысяч человек, имеющих диабет. В среднем число выявленных взрослых составило 4,3% от всего взрослого населения.

Фото: «Номер Один»

Теги
сахарный диабет анализы минздрав бурятии

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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 апреля

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