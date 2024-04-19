Общество 19.04.2024 в 17:04

«Суперджету» приделали российские «ноги»

В Новосибирске в 2025 году закончат испытания самолета SSJ New
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Текст: КП-Новосибирск
«Суперджету» приделали российские «ноги»
Испытания закончатся в 2025 году. Фото: Вадим Алексеев/СибНИА им. Чаплыгина
В Сибирском НИИ авиации проходит испытания импортозамещенный «Суперджет» SJ-100, сообщает КП-Новосибирск. Сейчас красавец-лайнер что пациент в больнице: провода, датчики… И много-много специалистов, которые следят за состоянием самолета. Ему, считайте, «пересадили органы» - избавили от импортных систем, снабдили российскими. Да, сам по себе самолет - наш, российский. Но в нем было много заморской «начинки».

- Основные изменения, которые коснулись конструкции самолета, - новые пилоны двигателей, новые двери-люки. Есть небольшие изменения по силовой конструкции. И конечно, отечественные стойки шасси вместо импортных, - перечисляет замдиректора по научной работе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина Дмитрий Смирнов.

Он с жонглерской ловкостью оперирует техническими терминами и перечисляет, что именно поменяли в лайнере. Не будем грузить вас, читатель, терминами, но скажем, что всего обновилось около 40 элементов. Какие-то Россия выпускала и раньше, а некоторые появились совсем недавно - в текущую санкционную эпоху. Например, стройные «ноги» «Суперджета» - стойки шасси.

Сейчас самолет стоит в огромном НИИ неподвижно. Но позади - летные испытания. За них отвечают подмосковный Жуковский и Комсомольск-на-Амуре. В небо лайнер поднимался, разумеется, без пассажиров. Полет - нормальный. Но мало ли какая будет погода. Гроза, турбулентность, ветер… В общем, после воздушной прогулки новосибирские инженеры проверяют системы на прочность. Специальная техника дает нагрузку, а датчики фиксируют, как машина справляется. Если продолжать нашу аналогию с человеком, предлагают толкнуть гирю, отжаться, подтянуться… И в итоге убеждаются: здоров! Богатырь!

- Уже завершенные испытания прошли успешно, конструкция выдерживает заданные нагрузки, - говорит Смирнов. - 30 - 40% объема испытаний мы провели.

- А что сейчас проверять будете? Каковы ближайшие планы?

- Будем нагружать крыло, оперение. Завершить все испытания планируем в 2025 году. Ориентируемся на первую половину.

Тем временем IT-мастера шаг за шагом готовят новые инженерные программы. Те, которые будут испытывать самолет виртуально. Как в компьютерном симуляторе. Наш SJ-100 получит путевку в жизнь и в небо раньше, чем такие технологии станут привычными.

Справка

SJ-100 - ближнемагистральный реактивный пассажирский самолет вместимостью до 103 пассажиров. Такие самолеты эксплуатируют 9 российских авиакомпаний, а также ряд государственных заказчиков. Лайнер востребован на российском рынке благодаря гармоничному сочетанию дальности, вместимости и комфорта. Самолет способен выполнять полеты в любых метеоусловиях. Обновленная версия пассажирского лайнера, избавленная от импортных комплектующих, сейчас испытывается в СибНИИ авиации.
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