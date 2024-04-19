В Улан-Удэ сотрудники администраций осматривают пострадавшие от паводка участки

В ходе обхода жилых домов специалисты администраций Советского и Железнодорожного районов составляют акты, которые передадут в межведомственную комиссию для определения ущерба от стихии. Специалисты администрации Советского района уже обследовали участки в СНТ «Академия». Здесь больше всего пострадали три жилых дома, где вода поднялась выше пола.- Мы также обходим садоводческие товарищества, находящиеся в зоне возможного подтопления для актуализации численности проживающего там населения. Вручаем горожанам памятки о поведении при подтоплении, выходе воды за пределы береговой линии. Наши специалисты уже обошли все дома в СОНТ «Судостроитель», - сказал и.о. руководителя администрации Советского района Евгений Алексеев.Как сообщили в администрации города, межмуниципальный режим ЧС, введеный в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах с 16 апреля, будет сохраняться до нормализации ситуации. На возмещение убытков из республиканского бюджета могут рассчитывать горожане, постоянно проживающие в пострадавших от паводка домах. Соответствующие выплаты производит Министерство социальной защиты населения Бурятии.Напомним, из-за ледовых заторов на Селенге в Улан-Удэ под подтопление попали 35 приусадебных участков в СНТ «Академия» и 5 участков в мкрн Мостовой. Основная причина возникновения заторов – значительное промерзание русла реки в районе СНТ «Академия».Фото: мэрия Улан-Удэ