Общество 19.04.2024 в 17:29

В Улан-Удэ сотрудники администраций осматривают пострадавшие от паводка участки

Соответствующее поручение дал мэр города Игорь Шутенков
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники администраций осматривают пострадавшие от паводка участки
В ходе обхода жилых домов специалисты администраций Советского и Железнодорожного районов составляют акты, которые передадут в межведомственную комиссию для определения ущерба от стихии. Специалисты администрации Советского района уже обследовали участки в СНТ «Академия». Здесь больше всего пострадали три жилых дома, где вода поднялась выше пола.

- Мы также обходим садоводческие товарищества, находящиеся в зоне возможного подтопления для актуализации численности проживающего там населения. Вручаем горожанам памятки о поведении при подтоплении, выходе воды за пределы береговой линии. Наши специалисты уже обошли все дома в СОНТ «Судостроитель», - сказал и.о. руководителя администрации Советского района Евгений Алексеев.

Как сообщили в администрации города, межмуниципальный режим ЧС, введеный в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах с 16 апреля, будет сохраняться до нормализации ситуации. На возмещение убытков из республиканского бюджета могут рассчитывать горожане, постоянно проживающие в пострадавших от паводка домах. Соответствующие выплаты производит Министерство социальной защиты населения Бурятии.

Напомним, из-за ледовых заторов на Селенге в Улан-Удэ под подтопление попали 35 приусадебных участков в СНТ «Академия» и 5 участков в мкрн Мостовой. Основная причина возникновения заторов – значительное промерзание русла реки в районе СНТ «Академия».

Фото: мэрия Улан-Удэ
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