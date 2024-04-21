Бурятии угрожают сильные снегопады

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщила о погоде, которая ожидается ночью 21-22 апреля.Так, по южному побережью Байкала вероятны умеренные сильные снегопады, сильный ветер до 15-20 м/с.«Соблюдайте меры безопасности в указанный период. При ухудшении дорожной обстановки, откажитесь от поездок на дальние расстояния, в ветреную погоду ограничьте выход из зданий. Не оставляйте детей без присмотра. Телефон спасения 112», - напоминает управление МЧС по Бурятии.Фото: «Номер один»