Общество 21.04.2024 в 12:58
Бурятии угрожают сильные снегопады
Также ожидается сильный ветер, информирует РСЧС
Текст: Станислав Сергеев
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщила о погоде, которая ожидается ночью 21-22 апреля.
Так, по южному побережью Байкала вероятны умеренные сильные снегопады, сильный ветер до 15-20 м/с.
«Соблюдайте меры безопасности в указанный период. При ухудшении дорожной обстановки, откажитесь от поездок на дальние расстояния, в ветреную погоду ограничьте выход из зданий. Не оставляйте детей без присмотра. Телефон спасения 112», - напоминает управление МЧС по Бурятии.
Фото: «Номер один»
Так, по южному побережью Байкала вероятны умеренные сильные снегопады, сильный ветер до 15-20 м/с.
«Соблюдайте меры безопасности в указанный период. При ухудшении дорожной обстановки, откажитесь от поездок на дальние расстояния, в ветреную погоду ограничьте выход из зданий. Не оставляйте детей без присмотра. Телефон спасения 112», - напоминает управление МЧС по Бурятии.
Фото: «Номер один»
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