Общество 21.04.2024 в 12:58

Бурятии угрожают сильные снегопады

Также ожидается сильный ветер, информирует РСЧС
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Текст: Станислав Сергеев
Бурятии угрожают сильные снегопады
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщила о погоде, которая ожидается ночью 21-22 апреля.

Так, по южному побережью Байкала вероятны умеренные сильные снегопады, сильный ветер до 15-20 м/с.

«Соблюдайте меры безопасности в указанный период. При ухудшении дорожной обстановки, откажитесь от поездок на дальние расстояния, в ветреную погоду ограничьте выход из зданий. Не оставляйте детей без присмотра. Телефон спасения 112», - напоминает управление МЧС по Бурятии.

Фото: «Номер один»
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