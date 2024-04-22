Общество 22.04.2024 в 10:12

В Бурятии нет лесных пожаров

Сейчас лесники и полицейские непрерывно патрулируют леса
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии нет лесных пожаров

В Бурятии за прошедшие сутки не обнаружено лесных пожаров, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 15 лесных пожаров общей площадью 154,5 гектар.

«Работа с населением по профилактике лесных пожаров продолжается. Для оперативного обнаружения и ликвидации возгораний используется наземный и авиационный мониторинг, ведется видеомониторинг камерами системы «Лесохранитель», - рассказали в РАЛХе.

С начала введения особого противопожарного режима сотрудники агентства лесного хозяйства, МЧС и МВД проводят патрулирование в лесах для пресечения нарушений. Только за прошедшие сутки проведено 58 рейдов, сотрудниками РАЛХа и МВД выявлено 4 нарушения правил пожарной безопасности в Бичурском, Кабанском, Кижингинском и Курумканском районах.

Места отдыха и сбора валежника, где жители могут беспрепятственно находиться в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства и геопортале Бурятии.

Фото: «Номер Один»


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РАЛХ патрулирование лесов

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