Жителей Бурятии приглашают присоединиться к акции «Марафон доверия-2024»

С 1 по 30 апреля 2024 года проходит всероссийская онлайн-акция «Марафон доверия. 2024» (0+). Акция объявлена Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и посвящен Международному дню Детского телефона доверия, который отмечается 17 мая.

- Важно, чтобы каждый ребенок, которому нужна поддержка и помощь, знал, куда можно позвонить, чтобы услышать нужные слова, получить психологическую поддержку», - поделилась министр социальной защиты Бурятии Татьяна Быкова. – Напомню, экстренная консультативно-психологическая помощь доступна для детей и родителей по единому общероссийскому номеру детского телефона доверия 8-800-2000-122 круглосуточно на условиях конфиденциальности, бесплатности и анонимности.

Так, воспитанникам Тарбагатайского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних рассказали, как можно получить экстренную психологическую помощь по детскому телефону доверия 8-800-2000-122. Ребята приняли участие в тематическом конкурсе рисунков, сняли видеоролик и разместили на странице учреждения ВКонтакте с обращением к своим подписчикам поставить отметку «Мне нравится» и сделать репост данного сообщения.

В 2023 году в службу «Телефон доверия» в республике поступило 6794 звонка, из которых 6482 являются обращениями детей и их родителей. Около 80% обратившихся - несовершеннолетние абоненты.

По данным минсоцзащиты, в процентном соотношении темы обращений выглядели так: проблемы принятия себя – 32%; семейная проблематика - 12,53%; взаимоотношения со сверстниками – 9,76%; проблемы взаимоотношения полов – 6,3%; учебные проблемы и проблемы профессионализации – 5,12 %; обращения, касающиеся защиты прав ребенка - 3,71 %; суицидальная проблематика – 3,35%; переживание травмы- 2,48 %; вопросы здоровья детей и подростков - 1%; проблемы сексуального характера – 0,83% (в т.ч. беременность\аборт – 7 обращений); проблемы социальной адаптации – 0,82%; правовые вопросы защиты прав детей - 0,5 %.

В социальной сети «ВКонтакте» создано сообщество «Телефон доверия для детей и их родителей Бурятия», где можно ознакомиться с материалами по различным темам.

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