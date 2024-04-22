Общество 22.04.2024 в 10:54

В Улан-Удэ проводится конкурс детсадов на лучшую развивающую среду

В нем принимает участие свыше 40 детсадов города
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ проводится конкурс детсадов на лучшую развивающую среду

В Улан-Удэ стартовал первый городской конкурс, на лучшую развивающую предметно-пространственную среду в дошкольных учреждениях «Территория детства – пространство возможностей», сообщили в комитете по образованию города.

В конкурсе принимают участие свыше 40 учреждений города Улан-Удэ. Цель конкурса - повысить качество образовательных условий в детских садах, способствующих развитию ребенка в соответствии с государственным стандартом.



Конкурс проходит в несколько этапов. Пока состоялся первый этап - заочный. Дошкольные учреждения снимали видеоролик про одну из своих групп. По результатам заочного этапа отобраны 10 участников, набравших максимальное количество баллов.

Сейчас начался второй этап – очный, в нем будет оцениваться развивающая среда.

Детские сады представляют предметно - развивающую среду для трех возрастных групп: для детей 2-3 лет, для детей 4-5 лет, для детей 5-7 лет. А также быт и другие помещения дошкольной организации, отражающие инновационный и авторский подход.


Фото: комитет по образованию города Улан-Удэ

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