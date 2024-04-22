В Бурятии завершается капремонт моста в Кяхте

В Кяхте идет к завершению капитальный ремонт моста по улице Банзарова. Его готовность строители оценивают на 80%.

К обустройству объекта приступят в мае с установлением стабильных теплых температур. Дорожникам предстоит уложить асфальт, устроить пешеходную зону, установить ограждение и освещение. Все необходимые материалы закуплены в полном объеме, сообщили в Минтрансе Бурятии.

За ходом работ пристально следят горожане.

«Работая водителем, как никто другой понимаешь, насколько важна дорожная сеть и транспортная доступность. В нашем городе преобладает частная застройка и жителям сразу нескольких улиц станет удобнее добираться в центр. Здесь расположены все важные для нас объекты: автовокзал, две школы, детская спортивная школа, центр дополнительного образования, спортивный зал и другие учреждения», ― рассказал местный житель.

Как отметили в министерстве, новый мост будет железобетонным, двухпролетным, арочным. На нем устроят две полосы для движения - по одной в каждом направлении, тротуары и освещение.

Напомним, капремонт моста включен в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ составляет 71 миллион рублей. Движение по мосту планируют запустить уже этим летом несмотря на то, что по контракту ввод объекта в эксплуатацию должен состояться в октябре 2024 года.

Фото: Минтранс Бурятии



