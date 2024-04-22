Общество 22.04.2024 в 13:18

Водителей Улан-Удэ начали штрафовать за парковку на газоне

Размер штрафа варьируется от 3 до 50 тысяч рублей
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Текст: Елена Патрикеева
Водителей Улан-Удэ начали штрафовать за парковку на газоне

В Улан-Удэ с помощью программно-аппаратного комплекса «Дозор-М» специалисты управления административного контроля производят фото-видео фиксацию нарушений правил парковки машин со стороны горожан.

Как рассказали в Комитете городского хозяйства, специальный планшет крепится на стекле служебного автомобиля и в реальном времени фиксирует припаркованные на газонах машины и распознает их госномера. Также сотрудники управления могут сами ходить вместе с планшетом «Дозор-М» и фиксировать нарушения.

- Мы призываем граждан не парковаться на территориях, предназначенных для озеленения. За данное нарушение предусмотрен штраф. На физических лиц - от 3 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, — сказала начальник управления административного контроля Светлана Григорьева.

Фото: администрация Улан-Удэ

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