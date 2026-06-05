Телемост на «Россия 24» подвел первые итоги участия Бурятии в ПМЭФ-2026

Сегодня, 5 июня, на телеканале «Россия 24» прошел телемост между Санкт-Петербургом и Улан-Удэ, посвященный участию делегации Бурятии в XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Прямой эфир соединил главу республики Алексея Цыденова, работающего на площадке ПМЭФ, и ведущих экспертов региона в студии в Улан-Удэ. В центре обсуждения уже подписанные соглашения и перспективы, которые они открывают для жителей республики.

Ключевой темой телемоста «Санкт-Петербург – Улан-Удэ» стало участие Бурятии в Петербургском международном экономическом форуме. Из студии в Санкт-Петербурге на связь с республикой вышли Глава Бурятии Алексей Цыденов и ведущая Александра Захарова. В Улан-Удэ беседу модерировал ведущий Илья Кошлюнов.

Экспертное сообщество в студии в Улан-Удэ было представлено широким кругом специалистов: председатель Общественной палаты РБ Татьяна Думнова, председатель Комитета ЖКХ и недвижимости Торгово-промышленной палаты РБ Раиса Санжицыренова, председатель РОО «Я живу!» Марина Захарова, кандидат экономических наук, профессор БГСХА им. Филиппова Елена Ванчикова, а также заместитель директора ООО «Ажур-Текс» Сергей Михеев.

Открывая беседу, эксперты отметили, что участие Бурятии в форуме с 2017 года стало важным инструментом привлечения инвестиций в регион. Благодаря заключенным соглашениям и механизмам государственно-частного партнерства объем привлеченных средств приближается к 600 миллиардам рублей. Было подчеркнуто, что ключевые проекты последних лет – строительство школ, больниц, ФАПов – стали для жителей привычной и важной частью жизни.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, включившись в беседу из Санкт-Петербурга, рассказал об итогах первых дней форума. Один из главных – подписанное соглашение о строительстве логистического центра «Озон», который позволит местным предпринимателям быстрее и дешевле доставлять товары по всей стране, а жителям получать заказы в разы быстрее.

Глава республики также прокомментировал соглашение о корпоративной поддержке семей, подписанное с АО «ГРК Западная» (ГК «ОКТО»). Алексей Цыденов подчеркнул, что выплата в 1 миллион рублей за третьего ребенка – это уникальное обязательство, которое пока взяла на себя только эта компания. Однако сам «золотой стандарт» поддержки (дополнительные отпуска, гибкий график, детские комнаты и другие меры) распространяется на всех сотрудников предприятия, независимо от должности. Аналогичные, пусть и менее масштабные по финансовой части, соглашения уже действуют с авиазаводом, локомотиворемонтным заводом и другими крупными организациями республики. Глава Бурятии особо отметил, бизнес идет на эти меры добровольно, понимая демографический вызов, и заставлять предприятия силой никто не собирается.

В ходе телемоста было уделено вынимание перспективам развития туристической инфраструктуры. Раиса Санжицыренова подняла вопрос реконструкции автодороги «Улан-Удэ — Курумкан — Новый Уоян». Алексей Цыденов пояснил, что ведется возможная совместная проработка проекта с компанией «Автобан». В планах – модернизация трассы к Байкалу, расшивка узких мест («тещин язык» и сложные повороты), создание зон обгона и придорожного сервиса для растущего туристического потока.

Еще одной темой телемоста стало льготное лекарственное обеспечение. Марина Захарова, председатель РОО «Я живу!», поддержала инициативы Главы Бурятии, озвученные на стратегической сессии ПМЭФ. Алексей Цыденов пояснил суть его предложений: сегодня существует практика, когда более 7 тысяч жителей республики сначала получают денежную компенсацию от федерального центра вместо лекарств, а затем, уже как льготники регионального уровня, снова обращаются за бесплатными препаратами. В итоге один человек получает помощь дважды из разных бюджетов, а тех, кому лекарства действительно жизненно необходимы, средств может не хватать. Глава республики предложил объединить федеральные и региональные ресурсы, чтобы исключить двойное финансирование и направить сэкономленные средства на адресную помощь пациентам с тяжелыми и орфанными (редкими) заболеваниями, лекарства для которых стоят десятки миллионов рублей. Эти предложения требуют дальнейшего изучения, но, по мнению Алексея Цыденова, они помогут сделать систему более справедливой и эффективной.

Профессор БГСХА Елена Ванчикова и председатель Общественной палаты Татьяна Думнова акцентировали внимание на будущем креативных индустрий. Глава Бурятии напомнил, что в этом году в республике сдается центр креативных индустрий площадью более 13 тысяч квадратных метров – пространство для старта и развития проектов в сфере кино, музыки, моды, художественных промыслов и дизайна. Отдельное внимание Алексей Цыденов уделил крупным кинопроектам. Режиссер Клим Шипенко, известный по фильмам «Холоп» и «Вызов», будет снимать в Бурятии картину о Савве Рагузинском – графе, сыгравшем важную роль в истории России. В проекте задействованы Милош Бикович, Джеки Чан и Эмир Кустурица. Глава республики подчеркнул, такие проекты не только продвигают историю и территорию Бурятии, но и дают мощный импульс туризму, который, в свою очередь, создает рабочие места для малого и среднего бизнеса – от гостиниц и кафе до сувенирных лавок и экскурсионных служб.

Подводя итог телемосту, все участники сошлись во мнении: несмотря на сложные времена, экономика региона продолжает уверенно развиваться, а подписанные на ПМЭФ-2026 соглашения закладывают прочный фундамент для роста благосостояния жителей Бурятии на десятилетия вперед.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. Бурятия участвует в форуме с 2017 года. За это время республика вошла в число лидеров Дальнего Востока по улучшению инвестиционного климата. В 2024 году Президент РФ Владимир Путин отмечал положительную динамику Бурятии. Достигнутые в предыдущие годы соглашения касались газификации, строительства школ и развития туризма.