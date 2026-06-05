СПК «Иро» из Бурятии готовится к получению статуса генофондного хозяйства

В Селенгинском районе Бурятии в СПК «Иро» идет масштабная подготовка к получению статуса генофондного хозяйства. Это единственное в республике и во всем мире хозяйство, сохранившее уникальных овец – забайкальской тонкорунной породы бурятского типа. Местные селекционеры вывели её 60 лет назад.

На ферме работают специалисты племенной службы. Они проводят бонитировку поголовья – комплексную оценку животных по экстерьеру, конституции и продуктивности.

Параллельно идет подготовка инвентаризации скота. Все эти данные лягут в основу пакета документов, который направят в Москву для присвоения хозяйству статуса генофондного хозяйства.

«Всего оценке подлежат 100 баран-производителей. Именно от их качественных характеристик зависит, признают ли хозяйство соответствующим высокому статусу, что в дальнейшем станет основой для сохранения уникальной породы», - заключили в минсельхозпроде Бурятии.