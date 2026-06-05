В Бурятии сбежавшим с места ДТП водителем оказался подросток

В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудниками ГАИ задержан водитель, скрывшийся с места ДТП в п. Николаевский. Им оказался 16-летний подросток, который сбил 7-летнего мальчика и, испугавшись, уехал.

ДТП произошло вчера вечером, а задержание нарушителя произошло сегодня утром.

- Установлено, что за рулем автомобиля «Хонда Партнер» был подросток, не имеющий прав. Автомобиль принадлежит отцу его 18-летнего знакомого. Несовершеннолетние самовольно воспользовались автомобилем для поездки. Совершив наезд, 16-летний водитель, испугавшись ответственности, покинул место ДТП, - рассказали в полиции республики.

В отношении несовершеннолетнего водителя составлены административные протоколы. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что в результате наезда 7-летний ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

Фото: полиция Бурятии