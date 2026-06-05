Общество 05.06.2026 в 17:28

В Бурятию из Монголии пыталась въехать машина, набитая костями

Нарушителей вычислили в пункте пропуска Монды
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Текст: Карина Перова
В Бурятию из Монголии пыталась въехать машина, набитая костями
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

Накануне в пункте пропуска Монды в Тункинском районе госинспектор Россельхознадзора и сотрудники Бурятской таможни вычислили двух нарушителей. Граждане России пытались незаконно ввезти из Монголии 58 кг (210 штук) костей животных.

Одна часть груза находилась в ручной клади, а другая была спрятана в скрытых полостях под обшивкой автомобиля. У нарушителей не было необходимых разрешений на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность костей.

«В целях охраны таможенной границы Евразийского экономического союза от заноса возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, опасный груз был возвращен в страну отправления», - отметили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В отношении нарушителей завели дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил).

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