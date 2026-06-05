В Бурятию из Монголии пыталась въехать машина, набитая костями

Накануне в пункте пропуска Монды в Тункинском районе госинспектор Россельхознадзора и сотрудники Бурятской таможни вычислили двух нарушителей. Граждане России пытались незаконно ввезти из Монголии 58 кг (210 штук) костей животных.

Одна часть груза находилась в ручной клади, а другая была спрятана в скрытых полостях под обшивкой автомобиля. У нарушителей не было необходимых разрешений на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность костей.

«В целях охраны таможенной границы Евразийского экономического союза от заноса возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, опасный груз был возвращен в страну отправления», - отметили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В отношении нарушителей завели дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил).