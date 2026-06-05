Сельчанин в Бурятии угнал у соседа мотоцикл без аккумулятора и ключей

В полиции Бурятии поведали историю о краже со взломом и чистосердечном признании. Житель Хоринского района украл у соседа мотоцикл, но утром его обуяло похмельное раскаяние, и он сознался в своем неприглядном проступке. Однако обиженный сосед не понял, не простил и все равно в полицию на него заявил.

Подробности истории таковы. Кражу совершил 44-летний сельчанин, когда увидел, что соседа дома нет. Он взял гвоздодёр, взломал дверь гаража и укатил красный мотоцикл «ИЖ Планета-5» к себе во двор, так как завести его без аккумулятора и ключей не вышло.

На следующий день горе-угонщик протрезвел, пришёл к потерпевшему и сам во всём сознался. Однако хозяин всё равно написал заявление в полицию. Похищенное имущество изъяли, а против соседа возбудили уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в помещение.

Фото: МВД РБ