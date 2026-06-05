В Монголии полицейская академия США провела «вечеринку»

Посольство США в Монголии совместно с Международной академией правоохранительных органов (ILEA) и её филиалом в Бангкоке 3 июня организовало в Улан-Баторе встречу для выпускников этого учебного заведения. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Участниками стали сотрудники ключевых ведомств Монголии, включая Верховный суд, Генеральную прокуратуру, Главное управление полиции, структуры судебно-криминалистической экспертизы, таможню и Антикоррупционное управление. Данное образовательное партнерство развивается с 2017 года, и за это время подготовку в академии завершили 85 монгольских специалистов.

Во время официальной части посол США Ричард Л. Буанган обратил внимание на значимость совместной международной работы в борьбе с транснациональной преступностью. Программа также включала профессиональный обмен опытом с представителями американских ведомств, таких как ФБР и Налоговая служба США, которые презентовали свои методы расследования финансовых преступлений и мошенничества.

В свою очередь монгольские выпускники детально описали, как именно используют полученные в академии знания на практике для повышения эффективности работы внутренней правоохранительной системы страны. Как сообщают монгольские СМИ, знания, полученные в американской академии, позволяют монгольским правоохранительным органам искать по всему миру бежавших из страны коррупционеров, в том числе используя каналы Интерпола.