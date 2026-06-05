Улан-удэнка ударила ножом несовершеннолетнюю дочь собутыльника

Жительница Улан-Удэ ударила ножом несовершеннолетнюю девочку. Следователи СК завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Инцидент произошел днем 3 июня на улице Былинная. Обвиняемая выпивала у себя дома с соседом. В это время к ней пришла несовершеннолетняя дочь мужчины, которая хотела забрать пьяного отца и отвести его домой.

Во время разговора у хозяйки с девочкой произошел конфликт. После женщина схватила нож и нанесла им удар несовершеннолетней в грудную клетку, причинив ей колото-резаное ранение, опасное для жизни.

«В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего», - заключили в следственном ведомстве.