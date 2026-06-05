Создание образовательного кластера для энергетического комплекса Бурятии обсудили энергетики и учебные заведения

Представители предприятий энергетической отрасли и ведущих учебных заведений рассмотрели ключевые вопросы подготовки кадров. Это важно, чтобы сформировать региональный образовательный кластер для топливно-энергетического комплекса. Встреча прошла на базе филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго».

Участники поделились механизмами трудоустройства молодых специалистов, опытом организации производственных практик для студентов и программ повышения квалификации сотрудников. Отдельный блок программы — развитие профориентационных проектов для школьников и проведение современных конкурсов профессионального мастерства.

Ключевой темой стал региональный акцент. Создание образовательного кластера поможет студентам вузов и ссузов повышать качество своей профессиональной подготовки, а затем находить работу в Бурятии. А предприятиям будет легче восполнять кадровые потребности в русле долгосрочного развития экономики республики.

«Мы прекрасно понимаем, что развитие отраслевых образовательных программ — не просто задача компании. Это стратегическая необходимость для всего региона. Энергетика — ключевая сфера, от которой зависит качество жизни и устойчивое развитие Бурятии. Слаженные действия предприятий и образовательных учреждений позволяют создавать прочный фундамент для будущего, открывают перспективы для молодых специалистов и обеспечивают регион настоящими профессионалами», — прокоментировал директор филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» Сергей Козлов.

По итогам встречи специалисты наметили шаги по внедрению совместных проектов: открытию новых практических площадок, реализации программ повышения квалификации и построению эффективной системы профориентации для молодёжи республики.

Фото: пресс-служба «Россети Сибирь»