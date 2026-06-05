В Бурятии ветераны СВО подружились с искусственным интеллектом

В республике 14 ветеранов СВО – курсанты программы «Патриоты Бурятии» – освоили работу с искусственным интеллектом. Сегодня они окончили курс, организованный службой занятости республики.

Слушатели научились автоматизировать рабочие задачи, генерировать тексты и изображения, а также создавать презентации с помощью автоматизированных цифровых помощников.

«Эти навыки помогут им эффективнее работать в госорганах и на предприятиях региона. После успешного окончания обучения ветераны СВО получили удостоверения о повышении квалификации», - отметили в правительстве Бурятии.

Профессиональное обучение проходило в образовательной организации Улан-Удэ «Цифровой ветер» по нацпроекту «Кадры».