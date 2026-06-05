В Минприроды Бурятии организовали акцию по уборке мусора на Байкале

Сегодня, 5 июня, отмечается День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды. Традиционно в свой профессиональный праздник министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия проводит акцию «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» по уборке берега озера Байкал в рекреационной местности «Побережье Байкала».

«Этот день напоминает нам о важности бережного отношения к природе, необходимости сохранять её богатства и стремиться к гармонии с окружающим миром. Сегодня вопросы экологии являются ключевыми для устойчивого развития и благополучия будущих поколений. Впереди нас ждут новые задачи и проекты, направленные на повышение качества жизни людей и сохранение уникальной природы нашего региона», - прокомментировали в министерстве.

В Минприроды РБ поблагодарили всех, кто трудится в сфере охраны окружающей среды и своим ежедневным трудом вносит вклад в сохранение природы. А также партнеров и помощников в организации акции:

• ООО «АпатитАгро»;

• депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Вячеслава Дамдинцурунова;

• администрацию МО «Кабанский район»;

• ООО «ЭкоАльянс».

«Спасибо всем участникам за неравнодушие, ответственность и любовь к родной земле. Берегите природу – это наше общее богатство!», - заключили в министерстве.

Фото: Минприроды Бурятии