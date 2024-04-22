Жителей Бурятии ждет прохладная со снегом неделя

Гидрометцентр Бурятии обнародовал краткий прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, в ближайшие семь дней в республике ожидается неустойчивая прохладная погода, временами осадки преимущественно в виде мокрого снега.Прогнозируется умеренный ветер с преобладанием северо-западного направления, в дневные часы порывы до 13-18 м/с.Преобладающая температура ночью составит от +1 до -4, по северу местами -5,-10 градусов,Днем будет +6,+12, местами 0,+5 градусов.Фото: «Номер один»