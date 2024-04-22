В Бурятии насчитали 232 бомжа

В МВД Бурятии подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «БОМЖ-2024». Оно проводилось для своевременной постановки на централизованный учет лиц без определенного места жительства, предупреждения правонарушений и преступлений со стороны указанных категории граждан и в отношении них, а также розыска без вести пропавших лиц.Как рассказали в МВД, в проведении мероприятия задействовали более 250 полицейских. Вместе с ними в рейдах участвовали работники ЖКХ, представители органов соцзащиты и медики. Были проверены торговые площади, рынки, теплотрассы, подвалы и чердаки многоквартирных домов, а также иные места концентрации лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.«В ходе мероприятий выявлено 232 человека, систематически занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного места жительства. 205 из них уже состояли на централизованном учёте. На учет поставлено 27 вновь выявленных лиц данной категории. Граждане дактилоскопированы, на них составлены опознавательные карты», - сообщили в полиции.По различным ситуациям (в связи со смертью, приобретением постоянного места жительства и трудоустройством, осуждением к лишению свободы) с учета сняты 267 лиц. В органы соцзащиты для реабилитации направлено 87 человек. К административной ответственности за различные правонарушения привлечено 13 бомжей.Фото: МВД Бурятии