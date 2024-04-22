Монголия продолжает ставить рекорды экономического роста

Президент Центрального банка Монголии (Монголбанка) Б. Лхагвасурэн заявил, что в 2024 года в стране снизят кредитные ставки для сохранения экономического роста Монголии на уровне 7%. Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ».Руководство Центробанка страны сообщило, что экономика Монголии выросла на 7% в 2023 году, а платежный баланс и текущий счет были прибыльными, что является количественным показателем экономической стабилизации. Это связано с ростом горнодобывающего и транспортного секторов и притоком иностранных инвестиций. В настоящее время валютные резервы Монголии составляют 5,2 миллиарда долларов США, что обеспечивает стабильность обменного курса. В прошлом году обменный курс укрепился на 2 процента, и в этом году ситуация сохранится.В марте 2024 года инфляция в стране достигла 7%, что является целевым уровнем политики ЦБ. Поэтому жесткая денежно-кредитная политика была смягчена, что привело к снижению процентной ставки с 13 до 12 процентов. Было также отмечено, что, если условия останутся благоприятными, могут быть приняты дальнейшие меры по снижению процентных ставок.Как уже ранее сообщалось, монгольские власти проводят активную политику по привлечению иностранных инвестиций и новых технологий по извлечению из недр полезных ископаемых, которыми богата страна. Учитывая рекордные в Азии темпы роста ВВП, Монголия, если будет сохранен нынешний экономический и политический курс, будет ускоренно догонять соседние государства по уровню жизни населения.Фото: «Номер один»