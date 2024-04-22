Общество 22.04.2024 в 15:18

Монголия продолжает ставить рекорды экономического роста

В 2024 году ставка Центробанка снизится, что обеспечит рост ВВП на 7%
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Монголия продолжает ставить рекорды экономического роста
Президент Центрального банка Монголии (Монголбанка) Б. Лхагвасурэн заявил, что в 2024 года в стране снизят кредитные ставки для сохранения экономического роста Монголии на уровне 7%. Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ».

Руководство Центробанка страны сообщило, что экономика Монголии выросла на 7% в 2023 году, а платежный баланс и текущий счет были прибыльными, что является количественным показателем экономической стабилизации. Это связано с ростом горнодобывающего и транспортного секторов и притоком иностранных инвестиций. В настоящее время валютные резервы Монголии составляют 5,2 миллиарда долларов США, что обеспечивает стабильность обменного курса. В прошлом году обменный курс укрепился на 2 процента, и в этом году ситуация сохранится.

В марте 2024 года инфляция в стране достигла 7%, что является целевым уровнем политики ЦБ. Поэтому жесткая денежно-кредитная политика была смягчена, что привело к снижению процентной ставки с 13 до 12 процентов. Было также отмечено, что, если условия останутся благоприятными, могут быть приняты дальнейшие меры по снижению процентных ставок.

Как уже ранее сообщалось, монгольские власти проводят активную политику по привлечению иностранных инвестиций и новых технологий по извлечению из недр полезных ископаемых, которыми богата страна. Учитывая рекордные в Азии темпы роста ВВП, Монголия, если будет сохранен нынешний экономический и политический курс, будет ускоренно догонять соседние государства по уровню жизни населения.

Фото: «Номер один»
Теги
Монголия

Все новости

Студентка из Бурятии заняла второе место в конкурсе инновационных платёжных сервисов
22.04.2024 в 15:25
На Белых озёрах в Бурятии открыт орнитологический сезон
22.04.2024 в 15:20
Монголия продолжает ставить рекорды экономического роста
22.04.2024 в 15:18
В Баргузинский заповедник Бурятии прилетели первые синехвостки
22.04.2024 в 15:12
В Бурятии насчитали 232 бомжа
22.04.2024 в 15:12
Жителей Бурятии ждет прохладная со снегом неделя
22.04.2024 в 14:39
В МЧС Бурятии напомнили об обязательной регистрации тургрупп
22.04.2024 в 14:36
В Улан-Удэ волонтеры СВО смогут бесплатно ездить на трамвае
22.04.2024 в 14:25
Тело мужчины обнаружили на пожаре в Бурятии
22.04.2024 в 14:20
Жители Бурятии могут сдать клеща на исследование в выходные и праздничные дни
22.04.2024 в 13:47
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 апреля

Читайте также
Студентка из Бурятии заняла второе место в конкурсе инновационных платёжных сервисов
Конкурс проводился Банком России среди студентов экономических факультетов
22.04.2024 в 15:25
На Белых озёрах в Бурятии открыт орнитологический сезон
Для этого администрация Джидинского района обустроила две смотровые площадки
22.04.2024 в 15:20
В Баргузинский заповедник Бурятии прилетели первые синехвостки
Ранее в заповеднике были замечены пуночки, полевые жаворонки и овсянки
22.04.2024 в 15:12
В Бурятии насчитали 232 бомжа
27 из них ранее были неизвестны правоохранителям
22.04.2024 в 15:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru