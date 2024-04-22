Впервые в Улан-Удэ состоится Пасхальный крестный ход и концерт у стен Одигитриевского собора

Подготовка к Пасхе Христовой в Улан-Удэнской и Бурятской епархии ведётся полным ходом. Впервые в Улан-Удэ состоится Пасхальный крестный ход и праздничный концерт у стен Одигитриевского собора (возрастное ограничение 0+).

- В этом году праздник будет особенный, - в первый в день Светлого Христова Воскресения 5 мая, во главе с митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом и городским духовенством, по центральным улицам Улан-Удэ пройдёт Пасхальное Крестное шествие от строящегося Успенского кафедрального собора до Одигитриевского собора, - сообщили в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Затем в Одигитриевском соборе г. Улан-Удэ будет совершена Великая Пасхальная вечерня, которую также возглавит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.

По завершении вечерни на территории Одигитриевского собора состоится праздничный Пасхальный концерт под открытым небом и общая трапеза в формате полевой кухни.

- Приглашаем всех, братья и сестры, разделить радость Светлого Христова Воскресения с владыкой Иосифом и духовенством! – призвали улан-удэнцев посетить праздник.

Программа праздника:

16:00 – начало Крестного хода. Успенский кафедральный собор (парк Орешково);

17:00 – Великая Пасхальная Вечерня. Одигитриевский собор;

17:30 – Пасхальный концерт и трапеза. Территория Одигитриевского собора.

Маршрут Пасхального Крестного шествия

Возрастное ограничение 0+





Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия