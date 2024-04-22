У жителей Бурятии началась шестидневная рабочая неделя

Суббота, 27 апреля, для всех россиян будет рабочим днем. Это связано с тем, что праздник «Весны и Труда» 1 мая выпадает на будний день. Благодаря дополнительному рабочему дню отдыхать будем 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Об этом сообщили в Роструде.

Далее жителей России ждут всего два рабочих дня: 2 и 3 мая. И потом опять короткая рабочая неделя: с 6 по 8 мая и длинные выходные в честь Дня Победы, которые продлятся четыре дня подряд - 9, 10, 11 и 12 мая, уточнили в ведомстве.

В Роструде напомнили, что 8 мая - предпраздничный рабочий день, а значит сокращается на один час.





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