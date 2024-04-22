Общество 22.04.2024 в 16:57

Жители Бурятии могут прислать фото своих питомцев на конкурс «Моя хвостатая ответственность

Для участия в конкурсе фото нужно отправить до  22 мая
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут прислать фото своих питомцев на конкурс «Моя хвостатая ответственность

Жители Бурятии могут прислать фотографии своих любимых питомцев на конкурс «Моя хвостатая ответственность» (возрастное ограничение 0+). Конкурс направлен на воспитание ответственного отношения к животным среди жителей региона.

 - Участие в конкурсе открыто для всех желающих, владельцев домашних животных, а также просто любителей фотографии. Для участия необходимо отправить в период с 22 апреля по 22 мая фотографию на почту uprvetpress@mail.ru, на которой будет показано ответственное отношение к питомцу и соблюдение законодательства о животных, - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

Это может быть фото собаки, получившей вакцинацию против бешенства, кошки, чипированной и зарегистрированной в ветеринарной службе, или любого другого животного, которого кормят правильной и здоровой пищей или выгуливают по всем правилам.

Все фотографии будут выложены в официальной группе управления ветеринарии Бурятии в социальной сети «ВКонтакте», где каждый желающий сможет проголосовать за понравившуюся работу.

Автор фото, набравшего наибольшее количество лайков, получит сертификат на проведение бесплатной стерилизации домашнего животного и денежный приз в размере 3000 рублей. За 2 и 3 места участники также получат сертификаты на стерилизацию животных и денежные призы в размере 2000 и 1000 рублей соответственно.

Возрастное ограничение 0+


Фото: Номер один

 

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