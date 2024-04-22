Жители Бурятии могут прислать фото своих питомцев на конкурс «Моя хвостатая ответственность

Жители Бурятии могут прислать фотографии своих любимых питомцев на конкурс «Моя хвостатая ответственность» (возрастное ограничение 0+). Конкурс направлен на воспитание ответственного отношения к животным среди жителей региона.

- Участие в конкурсе открыто для всех желающих, владельцев домашних животных, а также просто любителей фотографии. Для участия необходимо отправить в период с 22 апреля по 22 мая фотографию на почту uprvetpress@mail.ru, на которой будет показано ответственное отношение к питомцу и соблюдение законодательства о животных, - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

Это может быть фото собаки, получившей вакцинацию против бешенства, кошки, чипированной и зарегистрированной в ветеринарной службе, или любого другого животного, которого кормят правильной и здоровой пищей или выгуливают по всем правилам.

Все фотографии будут выложены в официальной группе управления ветеринарии Бурятии в социальной сети «ВКонтакте», где каждый желающий сможет проголосовать за понравившуюся работу.

Автор фото, набравшего наибольшее количество лайков, получит сертификат на проведение бесплатной стерилизации домашнего животного и денежный приз в размере 3000 рублей. За 2 и 3 места участники также получат сертификаты на стерилизацию животных и денежные призы в размере 2000 и 1000 рублей соответственно.

Возрастное ограничение 0+





Фото: Номер один