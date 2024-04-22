Общество 22.04.2024 в 17:37

Абитуриентам Бурятии предлагают поступить в православный университет им. святого Иоанна Богослова

После окончания выпускники должны будут отработать в Улан-Удэнской и Бурятской епархии не менее двух лет
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Текст: Служба информации "Номер один"
Абитуриентам Бурятии предлагают поступить в православный университет им. святого Иоанна Богослова

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Российский православный университет святого Иоанна Богослова объявляет набор абитуриентов на богословский и юридический факультеты по следующим направлениям подготовки: государственно-церковные отношения, масс-медиа, юриспруденция.

Форма обучения очная (4 года), уровень образования – бакалавриат. На обучение принимаются только юноши. По окончании обучения выдается диплом о высшем образовании государственного образца. На время обучения в вузе обучающимся предоставляется отсрочка от службы в армии. Обучение, проживание и питание студентов – за счет бюджета Русской Православной Церкви.

- Между епархией, Российским православным университетом и абитуриентом заключается трехсторонний договор, по которому по окончании бакалавриата выпускник возвращается в епархию с обязанностью отработать в ней не менее двух лет, - сообщили в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Для поступления необходимо иметь сданные ЕГЭ по следующим дисциплинам:
– Богословский факультет: русский язык, история, обществознание/литература;
– Юридический факультет: русский язык, история/иностранный язык, обществознание.

При наличии указанных ЕГЭ и письменного благословения правящего архиерея поступление гарантируется.

Приемная комиссия АНО ВО «РПУ св. Иоанна Богослова» располагается по адресу: г. Москва, Новая площадь, 12, с.5. Электронный адрес приемной комиссии: abitur@rpusib.ru. Телефон приемной комиссии: +7 (495) 431-03-03. Прием документов начнется 20 июня 2024 года. Сайт университета: http://rpusib.ru/


Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

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