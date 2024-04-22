Фонд «Защитники Отечества» объявил о конкурсе творческих работ «Памяти героев верны!»

Фонд «Защитники Отечества» объявил о старте Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!» (возрастное ограничение 6+).

Работы фонд принимает с 3 апреля по 7 июля 2024 года. Цель конкурса – сохранение памяти о героях и событиях специальной военной операции, воспитание у подрастающего поколения уважения к участникам СВО и чувства гордости за Родину.

Все желающие могут присылать в адрес конкурсной комиссии работы по следующим номинациям:

– «Эссе на темы «Я в сердце бережно храню» и «Семья героя»;

– «Рассказ, посвященный событиям специальной военной операции»;

– «Авторское стихотворение/песня/фотография/рисунок/плакат»;

– «Видеоэкскурсия, посвященная участникам и/или событиям специальной военной операции» – спецноминация от Общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых», партнера конкурса.

Возрастные группы участников: 7–13 лет, 14–17 лет, 18–35 лет, 36 лет и старше.

Итоги конкурса будут подведены в начале ноября 2024 года. Церемония награждения победителей и призеров второго Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!» состоится в декабре.

Ознакомиться с требованиями конкурса, скачать положения и формы необходимых документов можно на официальном сайте проекта – memoryfondzo.ru.

Возрастное ограничение 6+





Фото: лого конкурса