Общество 22.04.2024 в 18:14

Улан-Удэ отметит День Победы торжественным парадом и митингами

Город будет празднично украшен банерами на путепроводах, инсталляциями, фотозонами и флагами
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-Удэ отметит День Победы торжественным парадом и митингами

Улан-Удэ готовится отметить 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Мэр города Игорь Шутенков провел рабочее заседание по подготовке праздничных мероприятий.

- Приближается важная дата - 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. И мы, как всегда, будем проводить торжественные мероприятия не только на центральных площадках, в парках, но и во всех отдалённых микрорайонах нашего города, - сказал Игорь Шутенков.

Город будет празднично оформлен растяжками на путепроводах, баннерами, инсталляциями, фотозонами, флаговыми конструкциями, а также полотнами на опорах освещения. Коммунальные службы отремонтируют 22 памятника и прилегающие к ним территории до 1 мая.

8 мая состоится городской парад «Марш юных патриотов» (0+) по маршруту площадь Советов - Мемориал Победы. В этом году он будет проходить под лозунгом «Улан-Удэ – город трудовой доблести». В мероприятии примут участие члены движения «Юнармия», учащиеся кадетских и казачьих классов, отряды зарничников, члены Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Также 8 мая в 14.00 состоится торжественный митинг «Весна Победы» (0+)и церемония возложения венков к Мемориалу Победы и к памятнику маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского (0+). В театрализованном митинге примут участие артисты театра народной музыки и танца «Забава», театра современного танца «Угол зрения», детские хореографические коллективы и сводный хор детских школ искусств. После митинга пройдет акция «Солдатская каша» (0+), где все желающие смогут отведать настоящей ароматной солдатской каши.

В День Победы, 9 мая в 10.00 на главной городской площади состоится военный парад войск Улан-Удэнского гарнизона с участием военной техники, юнармейцев и кадетов школ города (0+).

В честь праздника Победы пройдут различные мероприятия: пешеходная экскурсия, передвижная выставка (0+), посвященные подвигу жителей г. Улан-Удэ в годы войны от Музея истории города Улан-Удэ, уже полюбившиеся концертные «Фронтовые бригады» выступят во всех дворах, где проживают ветераны, а также традиционные всероссийские акции – «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Письмо солдату», «Окна Победы» и многое другое (0+).

Возрастное ограничение 0+


Фото: администрация города

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