На выставке в Москве представили инновационные наконечники от улан-удэнской «Приборки»

Улан-Удэнское приборостроительное объединение приняло участие в выставке «Лабораторное оборудование и химические реактивы «Аналитика Экспо» в Москве. Производитель представил новинки — инновационные нестерильные наконечники с фильтром в штативах.

«В ходе выставки прошли деловые встречи и презентации. Со стороны участников отмечен повышенный интерес к продукции Улан-Удэнского приборостроительного объединения», сообщили в Минздраве Бурятии.





В настоящее время «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» выпускает более двух миллионов нестерильных наконечников в месяц разных типов и размеров. Наконечники имеют регистрационное удостоверение и востребованы медицинским лабораториями по всей России. Они являются лауреатом престижного российского конкурса «100 Лучших товаров России».

Фото: пресс-служба Минздрава РБ



