В Улан-Удэ стартовал республиканский этап конкурса «Учитель года 2024»

Торжественное открытие конкурса «Учитель года 2024» (18+) проходило на базе школы №8. В этом году в конкурсе принимает участие 28 педагогов со всей Бурятии.

Город Удан-Удэ представит сразу несколько учителей: Двойнишникова Надежда Олеговна, учитель истории и обществознания гимназии №14, Тибакумова Анна Владиславовна, учитель начальных классов СОШ №8, Рубцова Екатерина Андреевна, учитель русского языка и литературы Российской гимназии №59.

Первые два конкурсных испытания уже начались. Формат первого испытания – это «Разговор со школьниками», здесь учителя обсудили с детьми социально-значимые проблемы и предложили варианты их решении.

Следующее испытание – это «Педагогическая мастерская». Она представляет собой презентацию наработанного опыта в вопросах обучения и воспитания.

Напомним, XXVIII Республиканский конкурс «Учитель года Бурятии - 2024» проходит в Улан-Удэ с 22 по 26 апреля. Это мероприятие является региональным этапом всероссийского конкурса «Учитель года России».

Возрастное ограничение 18+





Фото: Комитет по образованию г. Улан-Удэ