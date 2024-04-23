Общество 23.04.2024 в 11:35

В Улан-Удэ стартовал республиканский этап конкурса «Учитель года 2024»

В этом году в конкурсе принимает участие 28 педагогов со всей Бурятии
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ стартовал республиканский этап конкурса «Учитель года 2024»

Торжественное открытие конкурса «Учитель года 2024» (18+) проходило на базе школы №8. В этом году в конкурсе принимает участие 28 педагогов со всей Бурятии.

Город Удан-Удэ представит сразу несколько учителей: Двойнишникова Надежда Олеговна, учитель истории и обществознания гимназии №14, Тибакумова Анна Владиславовна, учитель начальных классов СОШ №8, Рубцова Екатерина Андреевна, учитель русского языка и литературы Российской гимназии №59.

Первые два конкурсных испытания уже начались. Формат первого испытания – это «Разговор со школьниками», здесь учителя обсудили с детьми социально-значимые проблемы и предложили варианты их решении.

Следующее испытание – это «Педагогическая мастерская». Она представляет собой презентацию наработанного опыта в вопросах обучения и воспитания.

Напомним, XXVIII Республиканский конкурс «Учитель года Бурятии - 2024» проходит в Улан-Удэ с 22 по 26 апреля. Это мероприятие является региональным этапом всероссийского конкурса «Учитель года России».

Возрастное ограничение 18+


Фото: Комитет по образованию г. Улан-Удэ

 

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