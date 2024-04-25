На сайте «Работа России» появится новый сервис

Единую базу данных всех заказчиков целевого обучения сформируют на портале "Работа России" в мае. С такой базой сможет ознакомиться любой гражданин и при желании направить заявку на заключение договора о целевом обучении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Направление на целевое обучение станет простым и понятным.

«Работодатели, которые готовы обучать студентов за свой счет, смогут размещать на портале предложения о целевом обучении. Абитуриенты смогут ознакомиться со всеми предложениями и выбрать подходящую программу. Вузы получат возможность отобрать самых замотивированных студентов для обучения», - рассказали в Минтруде России.

Как отметили в министерстве, для абитуриентов сохраняется возможность выбора о заключение с вузом соглашения о целевом обучении в электронном или бумажном виде.

Фото: «Номер Один»