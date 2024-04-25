Общество 25.04.2024 в 12:32
Жителей Бурятии приглашают принять участие в конкурсе «Рецепты здоровья»
Он посвящен здоровому питанию
Министерство здравоохранения РБ и Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ приглашают всех желающих принять участие в республиканском творческом конкурсе «Рецепты здоровья», посвященном здоровому питанию. Эта инициатива призвана популяризировать здоровое питание и мотивировать людей заботиться о своем здоровье.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных, написать рецепт, сделать оригинальное фото/видео приготовленного блюда и отправить на электронный адрес:
• для жителей г. Улан-Удэ — cozimp_recept@mail.ru;
• для жителей районов — Центральная районная больница вашего района.
Подробности по тел. 8 (3012) 37 15 00, доб. 151.
Подробнее о конкурсе, критериях оценки https://clck.ru/3A642v
Фото: «Номер один»
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных, написать рецепт, сделать оригинальное фото/видео приготовленного блюда и отправить на электронный адрес:
• для жителей г. Улан-Удэ — cozimp_recept@mail.ru;
• для жителей районов — Центральная районная больница вашего района.
Подробности по тел. 8 (3012) 37 15 00, доб. 151.
Подробнее о конкурсе, критериях оценки https://clck.ru/3A642v
Не упустите возможность проявить свои таланты и вдохновить других посредством искусства и креативного мышления!
Фото: «Номер один»
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