Общество 25.04.2024 в 12:32

Жителей Бурятии приглашают принять участие в конкурсе «Рецепты здоровья»

Он посвящен здоровому питанию
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают принять участие в конкурсе «Рецепты здоровья»
Министерство здравоохранения РБ и Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ приглашают всех желающих принять участие в республиканском творческом конкурсе «Рецепты здоровья», посвященном здоровому питанию. Эта инициатива призвана популяризировать здоровое питание и мотивировать людей заботиться о своем здоровье.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных, написать рецепт, сделать оригинальное фото/видео приготовленного блюда и отправить на электронный адрес:

• для жителей г. Улан­-Удэ — cozimp_recept@mail.ru;

• для жителей районов — Центральная районная больница вашего района.

Подробности по тел. 8 (3012) 37 15 00, доб. 151.

Подробнее о конкурсе, критериях оценки https://clck.ru/3A642v

Не упустите возможность проявить свои таланты и вдохновить других посредством искусства и креативного мышления!


Фото: «Номер один»
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