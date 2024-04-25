Общество 25.04.2024 в 12:50

Число квадратных метров на жителя Бурятии увеличилось

На одного жителя приходится сейчас примерно 22,9 кв.м
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Текст: Служба информации «Номер один»
Число квадратных метров на жителя Бурятии увеличилось

Как показала статистика Бурятстата, по итогам 2023 года число квадратных метров на жителя республики увеличилось с 22,6 до 22,9 кв. м.

- Общая площадь жилищного фонда в республике Бурятия по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 22287,6 тысяч кв. метров общей площади, которая увеличилась за год на 285,6 тысяч кв. метров или на 1,3%, - сообщили в Бурятстате.

При этом число квадратных метров жилплощади на одного жителя Бурятии увеличилась с 22,6 до 22,9 кв. метров. В расчете на одного городского жителя с 22,7 до 23,2 кв. метров общей жилплощади, сельского жителя – с 22,5 до 22,6 кв. метров.

Наименьшая число квадратов приходится на жителя Тарбагатайского района (14,6 кв. метра), наибольшая жилплощадь – на жителя Муйского района (33,5 кв. метров).

Также Бурятстат отметил, что большая часть жилфонда республики находится в г. Улан-Удэ и поселках городского типа. Там сосредоточено 13312,9 тысяч кв. метров или 59,7% от всего жилья в республике. В деревнях - 8974,7 тысяч кв. метров или 40,3% общей площади.

Кроме того, возросла доля благоустроенного жилищного фонда, оборудованного одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами, в 2023 году она составила 44,2% (в 2022 г. - 43,3%).

В городах и поселках городского типа данный показатель составляет 67,4% (2022 г.- 66,9%), сельских населенных пунктах – 9,9% (2022 г. - 8,8%).


Фото: Управление комплексного развития территории РБ

 

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