Общество 25.04.2024 в 13:28

Мэр Улан-Удэ попросил полицейских усилить безопасность в городе

«Сводка происшествий за минувшую неделю настораживает», отметил градоначальник
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ попросил полицейских усилить безопасность в городе
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков обратился к сотрудникам МВД, чтобы они усилили меры безопасности в городе.

«Сводка происшествий за минувшую неделю настораживает. Особенно после случая со стрельбой на улице Сахьяновой, где пострадал один человек. Последствия могли быть хуже, мы этого допустить не можем. Руководство МВД обещало усилить работу. Наши жители должны чувствовать себя в безопасности, гуляя по городу», - сообщил в соцсетях градоначальник.

Напомним, в минувшие выходные около дома №9 по ул. Сахьяновой между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого двое из его участников открыли стрельбу из травматического оружия. В результате один человек был ранен.

Ранее, 17 апреля, вооруженный ножом горожанин напал на офис микрозаймов и похитил наличность. Позже мужчину задержали.

Также до сих пор неизвестной остается судьба 30-летней Сэсэг Буиновой и 26-летнего Станислава Норбоева, которые пропали 11 апреля при странных обстоятельствах.

Фото: «Номер один»
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