В парке Орешкова в Улан-Удэ появились крытые качели

В Улан-Удэ в парке имени С. Н. Орешкова появились новые зоны отдыха. В общественном пространстве установили современные качели с навесами.

«На качелях можно спокойно отдыхать даже в жару или дождь», - отметили в администрации города.

Также стал более ухоженным и безопасным парк «Кристальный». По всему периметру установлен новый забор. Также специалисты обновили систему полива и отремонтировали здание администрации парка.