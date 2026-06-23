В Бурятии украденные запчасти хотели вернуть из-за сложностей сбыта

В Баунтовском районе полицейские раскрыли кражу комплектующих с автомобилей, принадлежащих одной из местных организаций. Машины находились на неохраняемой стоянке и преступникам было об этом известно. В первую ночь они демонтировали с отечественных автомобилей задний мост и два колеса, а спустя сутки вернулись и сняли еще четыре колеса.

- В результате работы уголовного розыска личности подозреваемых были установлены. Ими оказались ранее не судимые местные жители в возрасте 20 и 24 лет. На допросе молодые люди дали признательные показания, рассказав, что изначально спрятали похищенное имущество, чтобы позднее продать. Однако столкнувшись со сложностями в поиске покупателя, приняли решение вернуть украденные детали обратно владельцу. Общая сумма причиненного ущерба составила 18 500 рублей, - рассказали в полиции республики.

На данный момент все похищенные автозапчасти изъяты и возвращены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража по предварительному сговору».

Фото: Номер один