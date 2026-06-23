В Улан-Удэ резко выросли курсы обмена валют

Финансовые организации Улан-Удэ оперативно пересмотрели стоимость наличного доллара и евро на фоне масштабных рыночных колебаний. В Совкомбанке курс покупки доллара установился на уровне 75.60 рублей, а продажи на отметке 76.90 рублей. В Банке ВТБ и Дальневосточном банке европейская валюта торгуется по курсу 89.45 рублей за покупку и 90.60 рублей за продажу. Об этом сообщается на сайте “Ковалют.ру».Главным триггером для пересмотра банковских тарифов послужили события на Мосбирже, где в понедельник 22 июня произошел крупнейший за последние годы обвал российского рынка акций. Основной индекс IMOEX рухнул более чем на 4%, спровоцировав панические настроения. Опасаясь дальнейшего обесценивания ценных бумаг, инвесторы начали массово выходить из рублевых активов и бросились скупать американские доллары в качестве защитного инструмента.Несмотря на попытки рубля локально укрепиться на российском рынке за счет внутренних факторов, ажиотажный спрос населения и бизнеса на наличную валюту вынудил региональные операционные офисы банков в республике заметно поднять розничные обменные курсы.Фото: Номер один