Общество 23.06.2026 в 15:05
В Улан-Удэ резко выросли курсы обмена валют
Инвесторов тревожит ситуация в экономике и они используют валюту как защитный актив
Текст: Иван Иванов
Финансовые организации Улан-Удэ оперативно пересмотрели стоимость наличного доллара и евро на фоне масштабных рыночных колебаний. В Совкомбанке курс покупки доллара установился на уровне 75.60 рублей, а продажи на отметке 76.90 рублей. В Банке ВТБ и Дальневосточном банке европейская валюта торгуется по курсу 89.45 рублей за покупку и 90.60 рублей за продажу. Об этом сообщается на сайте “Ковалют.ру».
Главным триггером для пересмотра банковских тарифов послужили события на Мосбирже, где в понедельник 22 июня произошел крупнейший за последние годы обвал российского рынка акций. Основной индекс IMOEX рухнул более чем на 4%, спровоцировав панические настроения. Опасаясь дальнейшего обесценивания ценных бумаг, инвесторы начали массово выходить из рублевых активов и бросились скупать американские доллары в качестве защитного инструмента.
Несмотря на попытки рубля локально укрепиться на российском рынке за счет внутренних факторов, ажиотажный спрос населения и бизнеса на наличную валюту вынудил региональные операционные офисы банков в республике заметно поднять розничные обменные курсы.
Фото: Номер один
Главным триггером для пересмотра банковских тарифов послужили события на Мосбирже, где в понедельник 22 июня произошел крупнейший за последние годы обвал российского рынка акций. Основной индекс IMOEX рухнул более чем на 4%, спровоцировав панические настроения. Опасаясь дальнейшего обесценивания ценных бумаг, инвесторы начали массово выходить из рублевых активов и бросились скупать американские доллары в качестве защитного инструмента.
Несмотря на попытки рубля локально укрепиться на российском рынке за счет внутренних факторов, ажиотажный спрос населения и бизнеса на наличную валюту вынудил региональные операционные офисы банков в республике заметно поднять розничные обменные курсы.
Фото: Номер один