S7 Airlines запустила дополнительный ежедневный рейс из Улан-Удэ в Москву

С 22 июня авиакомпания S7 Airlines запустила дополнительный ежедневный рейс из столицы Бурятии в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Байкал».

Таким образом число вылетов S7 Airlines из Улан-Удэ в Москву увеличилось до 21 в неделю, а общее количество рейсов в столицу страны составило 35 рейсов в неделю (прим.: также столицу Бурятии обслуживает компания Аэрофлот).

«Это значит, что у пассажиров стало больше гибкости в планировании путешествий: выбирать удобное время для перелета стало проще», - прокомментировали в воздушной гавани.

Ознакомиться с подробным расписанием и купить билет можно на официальном сайте аэропорта «Байкал».