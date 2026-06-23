Юрист продал чужой земельный участок по фальшивым координатам

В Иркутске мужчина осужден за мошенничество с недвижимостью на сумму свыше 6,4 млн рублей. В Свердловском районном суде города Иркутска ему вынесен приговор по статье о мошенничестве.Как сообщает прокуратура Иркутской области в своем телеграм-канале, 46-летний местный житель, обладая опытом работы в сфере юриспруденции, незаконно получил право собственности на объект незавершенного строительства — двухэтажный кирпичный дом в селе Хомутово Иркутского района, используя решение о выделении земли без конкретных координат под огородничество, выданное в 1992 году его тестю. После этого он продал недвижимость третьим лицам, причинив потерпевшему ущерб в размере более 6,4 млн рублей.В результате мужчина получил 5 лет и 25 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, ему назначено лишение права управлять транспортными средствами на срок 1 год 8 месяцев, а также взыскание причиненного ущерба в полном объеме.Фото: нейросеть