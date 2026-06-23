В Улан-Удэ сотрудница украсила перинатальный центр мультяшными героями

В Городском перинатальном центре Улан-Удэ рассказали о талантливой сотруднице. Так, благодаря младшей медицинской сестре Оксане Кочневой стены отделения патологии новорождённых и недоношенных детей украшают герои популярных мультфильмов.

Оксана трудится в центре уже 10 лет и в свободное от работы время успевает уделять время своему хобби – рисованию. По ее словам, талант передался от прадедушки – профессионального художника.

Также младшая медсестра занимается шитьем. И это мастерство нашло применение: буддийская комната учреждения оформлена заботливыми руками Оксаны.