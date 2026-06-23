Общество 23.06.2026 в 15:20
В Улан-Удэ сотрудница украсила перинатальный центр мультяшными героями
Также её стараниями оформлена буддийская комната учреждения
Текст: Карина Перова
В Городском перинатальном центре Улан-Удэ рассказали о талантливой сотруднице. Так, благодаря младшей медицинской сестре Оксане Кочневой стены отделения патологии новорождённых и недоношенных детей украшают герои популярных мультфильмов.
Оксана трудится в центре уже 10 лет и в свободное от работы время успевает уделять время своему хобби – рисованию. По ее словам, талант передался от прадедушки – профессионального художника.
Также младшая медсестра занимается шитьем. И это мастерство нашло применение: буддийская комната учреждения оформлена заботливыми руками Оксаны.