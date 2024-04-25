В Улан-Удэ на ТЭЦ-2 продолжается подготовка к следующему отопительному сезону

В Улан-Удэ на ТЭЦ-2 продолжается подготовка оборудования к следующему отопительному сезону. На данный момент начался капитальный ремонт котла №2.

Специалисты планируют заменить изношенные конструкции и элементы котла, а также повысить технико-экономические показатели его работы. В перечне обязательных ремонтных работ предусмотрена очистка поверхностей нагрева.

«Котлоагрегатам №3 и 4 произведена консервация на летний период. Специально сформированные бригады, в которые вошли профильные специалисты производят ремонт дымососа 2А, питателей сырого угля, молотковой мельницы, вращающихся механизмов, пылесистем, газоходов, очистителей», - уточнили в пресс-службе ТГК-14

Как отметили в тепловой компании, всего за год на станциях филиала запланировано провести 14 капитальных и текущих ремонтов котлоагрегатов и 4 турбогенераторов.

Фото: телеграм-канал ТГК-14